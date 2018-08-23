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| | «Брексит» заставит мужчин Великобритании массово стать донорами спермы

«Брексит» заставит мужчин Великобритании массово стать донорами спермы

Сегодня, 19:41

Процесс выхода Великобритании из состава Европейского Союза оставляет всё больше интересных и пикантных последствий для жителей государства.

Согласно опубликованной правительством документации, Великобритания была крупным импортёром донорской спермы из Дании. Соглашения между странами внутри ЕС регулировали этот процесс, и он был вполне законным. Однако отделение туманного Альбиона привнёсло свои коррективы и в демографическую составляющую будущего страны.

Единственный крупный независимый Банк спермы в Великобритании открылся в 2014 году. Его клиентами стали 7 мужчин, после чего компания решила закрыться два года спустя. Политики и медики уверяют, что от «Брексита» не пострадают только частные компании, которые заключили особые соглашения на импорт любого биологического материала. Но это не спасёт страну с растущим уровнем проблем фертильности. Потому мужчин настоятельно просят задуматься о массовом походе в Банки спермы, иначе их начнут мирно «заставлять».

Ранее эксперты прогнозировали коллапс экономической и туристической отраслей Великобритании в первые месяцы после завершения «Брексита».  


Елизавета Трюфель
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