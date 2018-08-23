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| | Китай подал иск в ВТО из-за санкций США

Китай подал иск в ВТО из-за санкций США

Сегодня, 19:24

23 августа Вашингтон ввел пошлины в 25% на китайские товары.

Сегодня Китай официально подал иск в ВТО из-за нововведенных санкций США. С 23 августа текущего года китайскую продукцию облагают налоговым сбором в размере 25%. Стоимость продукции из Китая, которая должна быть доставлена в США, составляет 16 млрд долларов. Эксперты в сфере экономики и политический взаимоотношений считают, что с помощью жалобы Китай пытается обеспечить соблюдение принципов свободной торговли

С 6 июля продолжается так называемая торговая война между США и КНР. Ранее пошлиной в 25% американское правительство обложило более 800 наименований товаров от китайских производителей, общей стоимость 34 млрд долларов.

К слову, США объявляло, что с 22 августа начнут действовать «химические» санкции против РФ из-за предполагаемой причастности Кремля к отравлению Скрипалей. Однако на сегодняшний день на официальном сайте Госдепа не появилось документа о новых российских санкциях. Они должны были предписывать запрет на экспорт в РФ товары двойного назначения.


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