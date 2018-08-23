Родные Скрипалей допускают, что те могут быть мертвы

Экс-офицер ГРУ и его дочь в последний раз выходили на связь в конце июля и с того времени не дают о себе знать.

По словам племянницы Сергея Скрипаля Виктории, его дочь Юлия звонила им в последний раз в конце июля, отметив поправку бывшего разведчика, при этом добавив, что он пока не может говорить из-за трахеостомы в горле. Юлия заявила, как только ему уберут трубку, он моментально свяжется с родственниками. Племянница бывшего сотрудника ГРУ считает, что сейчас тот может находиться в очень тяжелом состоянии или быть даже мертвым.

Также Виктория обратила внимание, что после попадания Сергея Скрипаля в лечебницу в СМИ не появились его снимки. Она вспомнила, как 12 лет назад в Англии отправили экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, и тогда пресса вовсю публиковала изображения силовика в лондонской больнице.

Ранее Виктория несколько раз пыталась получить визу, дабы отправиться в Британию и навестить своих родных. Власти королевства отказывают ей в предоставлении документов, теперь в Англию собирается пожилая мать Скрипаля.

Никита Готский