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| | Родные Скрипалей допускают, что те могут быть мертвы

Родные Скрипалей допускают, что те могут быть мертвы

Сегодня, 14:36

Экс-офицер ГРУ и его дочь в последний раз выходили на связь в конце июля и с того времени не дают о себе знать.

 

По словам племянницы Сергея Скрипаля Виктории, его дочь Юлия звонила им в последний раз в конце июля, отметив поправку бывшего разведчика, при этом добавив, что он пока не может говорить из-за трахеостомы в горле. Юлия заявила, как только ему уберут трубку, он моментально свяжется с родственниками. Племянница бывшего сотрудника ГРУ считает, что сейчас тот может находиться в очень тяжелом состоянии или быть даже мертвым.

Также Виктория обратила внимание, что после попадания Сергея Скрипаля в лечебницу в СМИ не появились его снимки. Она вспомнила, как 12 лет назад в Англии отправили экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, и тогда пресса вовсю публиковала изображения силовика в лондонской больнице.

Ранее Виктория несколько раз пыталась получить визу, дабы отправиться в Британию и навестить своих родных. Власти королевства отказывают ей в предоставлении документов, теперь в Англию собирается пожилая мать Скрипаля.


Никита Готский
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