Представители Telegram-канала «Футляр от виолончели» сообщили о том, что Алишер Усманов получил от премьер-министра Медведева поручение об изъятии 200 млрд рублей у населения без какого-либо конкурса.

Речь идет о взаимодействии Центра развития перспективных технологий российского бизнесмена Алишера Усманова, который согласно определенным сведениям некогда был некогда судим за изнасилование. Именно данная организация получила поручение от Дмитрия Медведева. Организация начнет собирать деньги за маркировку алкоголя, лекарств, сигарет, духов, мехов и покрышек. Теперь каждые 50 копеек с бутылки водки или пива будут уходить в бюджет фонда.

По плану выставлена планка в 200 миллиардов рублей. Конечная «станция» предназначения этой, безусловно, весьма крупной суммы остается неустановленной.

В сети на это появилась весьма оживленная реакция. Пользователи заявили, что после недавних судебных разбирательств Алишера Усманова и оппозиционера Алексея Навального, первому удалось завоевать «доверие Димона» (именно так в сети называют Дмитрия Медведева после фильма-расследования «Он вам не Димон» все того же Навального) и поэтому он получает столь прибыльные проекты без какого-либо конкурса.

Николай Офицеров