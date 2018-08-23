Порошенко извинился за заявление закончить АТО за «часы, а не месяцы»

«Жаль, что я дал обещание, которое не оправдалось, и прошу за это прощения», - заявил глава государства, рассуждающий о своих завышенных ожиданиях.

Петр Порошенко извинился за свое высказывание четырехлетней давности о том, что АТО продлится всего лишь «часы, а не месяцы». По его словам, в 2014 году он надеялся, что Киеву удастся прекратить войну спустя короткий промежуток времени, но данная надежда не сбылась.

В апреле президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении АТО и старте ООС Операции объединенных сил. Изменение формата предусматривается законом о реинтеграции Донбасса, принятого украинским парламентом в этом году. В Минобороны страны заявляли, что после АТО ВСУ могут начать масштабное наступление на Донбасс. В ООС заявили, что с весны 2018 года армия взяла под свой контроль 15 квадратных километров на востоке Украины, в частности ряд населенных пунктов страны.

Ранее сообщалось о планах Петра Порошенко перенести выборы президента Украины на лето 2019 года. Политологи объясняют это низкой явкой избирателей в летний период года, а поэтому проще манипулировать итогами голосований.

Никита Готский