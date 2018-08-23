Украина призывает «высшие силы» для ликвидации Крымского моста

С подобной инициативой вступил депутат Игорь Мосийчук, считающий, что конструкция построена для полного захвата Азовского моря.

Украинский парламентарий призывает народ разыскать помощников, которые смогли бы ликвидировать Крымский мост. По его словам, спецслужбы Украины обязаны уделить должное внимание уничтожению недавно построенной конструкции. Народный избранник считает важным пригласить для этого неких украинских союзников на Кавказе, а также высшие силы и природные стихии. Что Мосийчук имел в виду под выражением «высшие силы», он не уточнил.

В июне СБУ заявила, что Крымский мост якобы являет огромную угрозу для безопасности Украины. По словам силовиков, РФ ныне благодаря конструкции имеет возможность контролировать суда, которые пересекают пролив возле Керчи, а также блокировать украинские порты в Азовском море. Не исключили в ведомстве и то, что теперь Россия может довольно быстро перебрасывать сухопутные войска в Крым в случае надобности.

Никита Готский