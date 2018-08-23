«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мнения

«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мания величия «давно и бесповоротно» завладела Филиппом Бедросовичем. Она проявляется не только в…

«В кино через постель»: Новыми жертвами Шурыгиной стали актёры и исполнители

От редактора

«В кино через постель»: Новыми жертвами Шурыгиной стали актёры и исполнители

Счастливая Диана – это удовлетворённая Шурыгина. История «на донышке» приобрела другой ракурс, и…

Сюжеты:

Алёна Водонаева с розовыми волосами и неоновыми ресницами «взорвала» Instagram Снова скандал: Мать Меган Маркл впервые даст большое интервью о своей дочери «В кино через постель»: Новыми жертвами Шурыгиной стали актёры и исполнители Насобирала: Яна Рудковская порадовала себя машиной за 4 миллиона рублей В США появился супермаркет из легендарных «Симпсонов» Елена Степаненко язвила насчет «сволочей-мужчин» на концерте в Ялте Помощник Google будет рассказывать пользователям только хорошие новости Барановская залезла на Галкина: Нагиев показал кадры со съёмок Первого канала У Илона Маска появилась личная страница в «Одноклассниках» Учёные выяснили, что в секунду человек фокусируется на 4 вещах На «Пусть говорят» обсудят развод Петросяна и Степаненко «Принимай меня»: Бузова рассказала о новом сюрпризе для поклонников
| | Депутаты Порошенко обещают «землетрясение» в Кремле от парада в Киеве

Депутаты Порошенко обещают «землетрясение» в Кремле от парада в Киеве

Сегодня, 08:41

Об этом заявил народный избранник от блока действующего украинского президента Олег Барна. Он утверждает, что военный парад, который пройдет в Киеве на День независимости Украины, вызовет в Кремле «землетрясение».

 

«Нам действительно есть чем похвастаться. Парад – это измерение патриотизма для всех граждан, желающих увидеть боеспособность, которой обладает наша армия. Я думаю, что марш наших военных и грохот бронетехники должен вызвать в Кремле землетрясение», - утверждает депутат «Блока Петра Порошенко».

Барна также заявил, что танк Т-64 по своим характеристикам в значительной мере превосходит российские танки, которые производятся на базе «Арматы», и является на сегодняшний день наиболее надежным танком.

Также чиновник дал комментарий относительно недавней ситуации с заглохшим прямо посреди Киева танком, назвав этот инцидент «техническим моментом» и добавив, что «тот, кто не ошибается, не делает вообще ничего».

Петр Порошенко в минувшем апреле подписал указ о праздновании 24 августа Дня независимости Украины. В этот день и состоится упомянутый Барной военный парад. По словам главы Министерства обороны Степана Полторака, в мероприятии, в общей сложности, примут участие более четырех тысяч военнослужащих, а также 250 единиц военной техники.

Некоторые украинские средства массовой информации сообщали о том, что ведомство пока не может подсчитать стоимость военного парада, но уже известно, что стоить он будет крайне недешево, а в условиях «шаткой» экономической ситуации, высокие суммы за парад могут вызвать недовольство общества.


Николай Офицеров
Новости по теме
Депутат рассказал, что Порошенко может в скором времени распустить Раду
Депутат рассказал, что Порошенко может в скором времени распустить Раду

 Депутат от блока Петра Порошенко написал, что у президента есть конституционное право распустить Раду в следующие 30 дней. Теперь Порошенко не нужно…

Кортеж Порошенко сбил пенсионера в Киеве
Кортеж Порошенко сбил пенсионера в Киеве

Кортеж украинского президента Петра Порошенко в Киеве сбил пенсионера, который пытался перейти дорогу. Пожилой мужчина был экстренно госпитализирован в…

Порошенко назвал представителей Кремля
Порошенко назвал представителей Кремля "поклонниками Сталина"

 Порошенко считает, что в Кремле собрались фанаты Сталина, которые продолжают его линию преследования крымских татар. Русский мир, по мнению президента…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости