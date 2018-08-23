Депутаты Порошенко обещают «землетрясение» в Кремле от парада в Киеве

Об этом заявил народный избранник от блока действующего украинского президента Олег Барна. Он утверждает, что военный парад, который пройдет в Киеве на День независимости Украины, вызовет в Кремле «землетрясение».

«Нам действительно есть чем похвастаться. Парад – это измерение патриотизма для всех граждан, желающих увидеть боеспособность, которой обладает наша армия. Я думаю, что марш наших военных и грохот бронетехники должен вызвать в Кремле землетрясение», - утверждает депутат «Блока Петра Порошенко».

Барна также заявил, что танк Т-64 по своим характеристикам в значительной мере превосходит российские танки, которые производятся на базе «Арматы», и является на сегодняшний день наиболее надежным танком.

Также чиновник дал комментарий относительно недавней ситуации с заглохшим прямо посреди Киева танком, назвав этот инцидент «техническим моментом» и добавив, что «тот, кто не ошибается, не делает вообще ничего».

Петр Порошенко в минувшем апреле подписал указ о праздновании 24 августа Дня независимости Украины. В этот день и состоится упомянутый Барной военный парад. По словам главы Министерства обороны Степана Полторака, в мероприятии, в общей сложности, примут участие более четырех тысяч военнослужащих, а также 250 единиц военной техники.

Некоторые украинские средства массовой информации сообщали о том, что ведомство пока не может подсчитать стоимость военного парада, но уже известно, что стоить он будет крайне недешево, а в условиях «шаткой» экономической ситуации, высокие суммы за парад могут вызвать недовольство общества.

Николай Офицеров