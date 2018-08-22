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| | В Киеве допускают непризнание регионами выборов президента в 2019 году

В Киеве допускают непризнание регионами выборов президента в 2019 году

Сегодня, 19:01

Могут начаться отрицательные действия для государства, которые поддержат соседние страны, в частности - РФ.

 

По мнению украинского депутата Георгия Туки, часть областей страны могут не признать президентские и парламентские выборы в следующем году. Он не исключил, что Украине это грозит новыми столкновениями, поэтому местным спецслужбам стоит заняться этим прямо сейчас, потому как данная угроза имеется во всех регионах страны.

Украина будет выбирать нового президента в марте 2019 года. По недавним итогам соцопросов, экс-председатель правительства Юлия Тимошенко ныне является лидером в списке претендентов на пост главы государства, за нее якобы готовы проголосовать 17,7% опрошенных. За бывшего министра обороны Анатолия Гриценко могут проголосовать 10,7%, лидера «Оппозиционного блока» Юрия Бойко хотят видеть президентом 8,9%, за Олега Ляшко агитируют 8,5% а за действующего президента Петра Порошенко - всего лишь 8,3%.


Никита Готский
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