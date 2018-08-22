«Настоящий поклонник СССР»: Путина обвинили в развязывании новой Холодной войны

Сделали это пользователи на просторах Сети, которые считают, что именно российский президент виновен в том, что Россия находится в информационной и политической конфронтации с Западом.

«А ведь Путин по существу развязал Вторую Мировую Холодную Войну. Первая закончилась распадом СССР. Чем закончится вторая нетрудно догадаться», - написала одна из пользовательниц, намекая, по всей видимости, на распад современной России.

Естественно, ее мнение понравилось далеко не всем и хоть некоторые и согласились, что Владимир Путин действительно является настоящим поклонником СССР, но тем не менее единолично обвинять его в развязывании новой Холодной войны – недопустимо.

«Подобные высказывания – это семена раздора и провокация. Как бы не поступил Владимир Путин, у его неприятелей всегда найдутся «аргументы», с помощью которых они попытаются обвинить его «во всех смертных грехах», - утверждают юзеры.

На самом деле, ситуация далеко не так однобока, как кажется некоторым оппозиционно настроенным гражданам. В результате, продолжительная дискуссия из обсуждения политики внешней перекочевала во внутреннее поле, где пользователи начали говорить об одном из главных (и заодно противоречивых) изменений в законодательства – пенсионной реформы.

Нашлись те, кто заявил, что данное законодательство – якобы попытка Путина «тащить Россию обратно в Советский Союз», но более «увесистыми» аргументами обладали все же представители другой стороны спора.

«Как можно обвинять Путина в стремлении в СССР, если сейчас происходит то, чего в «союзе» быть не могло – активное общественное обсуждение и диспут? В СССР никого бы не спрашивали, можете быть уверенными. Тема, конечно, больная для многих, но я уверен, что при сотрудничестве правительства и граждан, удастся достичь золотой середины», - отметил один из юзеров Twitter.

Николай Офицеров