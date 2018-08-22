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| | Это всегда объединяет: Путин рассказал о своей связи с мужем Карин Кнайсль

Это всегда объединяет: Путин рассказал о своей связи с мужем Карин Кнайсль

Сегодня, 18:04

Во время пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё российский лидер не обошел вниманием своих австрийских гуляний. Как выяснилось, его неспроста пригласили на свадьбу главы МИД Австрии – все дело в ее муже.

Владимир Путин признался, что между ним и предпринимателем Вольфгангом Мейлингером есть нечто общее. Президент так и заявил: «Муж Карин Кнайсль мне не чужой человек», а потом рассказал о своей связи с новобрачным. Оказалось, что в прошлом Мейлингер спонтсмен и дзюдоист – так же как сам Владимир Владимирович. «Это всегда объединяет», - резюмировал глава государства.

Российский лидер признался, что хоть и занимает такой высокий пост, но всегда стремился быть максимально открытым для людей. В то же время, даже во время свадьбы Путин умудрился отвлечь фрау Кнайсль от свадебных томлений. Он улучил момент, чтобы перекинуться с ней парой слов наедине, а после пригласить для беседы канцлера Австрийской Республики Себастьяна Курца. Говорили о делах государственных, хоть Путин и подчеркивает, что визит носил частный характер. Также известно, заместитель Курца, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе имеет связи с «Единой Россией».


Дарья Светозарова
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