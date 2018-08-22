Журналистка потеряла сознание во время интервью с министром Мантуровым

Инцидент произошел на форуме «Армия-2018», где вместе с оператором корреспондентка записывала беседу с чиновником.

Во время последнего вопроса журналистки «России 24» министр промышленности Денис Мантуров заулыбался и кивком показал свою готовность к следующему вопросу. Репортер выразила ему благодарность и напомнила зрителям, с кем она разговаривала. В этот момент ее речь стала медленнее, камера показала, как журналистка теряет сознание. Мантуров бросился помогать девушке удержаться на ногах, после чего трансляцию прервали.

До этого министр успел сказать, что новые санкции США против РФ могут отрицательно повлиять на продажи отечественных производителей в иные страны. Ответом со стороны Москвы могут стать расчеты в нацвалютах с партнерами по сотрудничеству в военной сфере. Ныне Штаты хотят снизить объем поставок в Россию деталей для продукции оборонных предприятий РФ.

Никита Готский