«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мнения

«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мания величия «давно и бесповоротно» завладела Филиппом Бедросовичем. Она проявляется не только в

«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

От Редактора

«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

 Ведущая рассказала, что стала лидером по запросам в поисковиках, и поблагодарила поклонников за

Сюжеты:

«Боюсь сделать больно»: Анна Хилькевич боится испортить отношения со старшей дочерью Пропала «золотая жила»: Звезда «Универа» останется без работы Новый клип Монеточки «90-е» попал в тренды YouTube с 900 тысячами просмотров за сутки Живой бог?: Тело индийского священника изуродовала неизвестная болезнь Канье Уэст и Ким Кардашьян станут родителями в четвёртый раз Битва титанов: Сражение диких мустангов шокировало интернет-пользователей Спустила в унитаз: Критики Ники Минаж в ужасе от низких продаж билетов на её концерты Не выдели, не слышали: В Совфеде ничего не знают о падении ядерной ракеты в Баренцево море «Отец-молодец»: У Эдди Мерфи родится 10 ребенок Личная жизнь не ладится: Одинокая Волочкова под помидорами вызвала жалость фанатов 87-летний Иван Красно разводится с 27-летней женой Бюстгальтер для мужчин?: Дизайнеры ввели в моду мужскую короткую футболку
| | Журналистка потеряла сознание во время интервью с министром Мантуровым

Журналистка потеряла сознание во время интервью с министром Мантуровым

Сегодня, 16:23

Инцидент произошел на форуме «Армия-2018», где вместе с оператором корреспондентка записывала беседу с чиновником.

Во время последнего вопроса журналистки «России 24» министр промышленности Денис Мантуров заулыбался и кивком показал свою готовность к следующему вопросу. Репортер выразила ему благодарность и напомнила зрителям, с кем она разговаривала. В этот момент ее речь стала медленнее, камера показала, как журналистка теряет сознание. Мантуров бросился помогать девушке удержаться на ногах, после чего трансляцию прервали.

До этого министр успел сказать, что новые санкции США против РФ могут отрицательно повлиять на продажи отечественных производителей в иные страны. Ответом со стороны Москвы могут стать расчеты в нацвалютах с партнерами по сотрудничеству в военной сфере. Ныне Штаты хотят снизить объем поставок в Россию деталей для продукции оборонных предприятий РФ.


Никита Готский
Новости по теме
Названы сроки увеличения размеров утильсбора в РФ
Названы сроки увеличения размеров утильсбора в РФ

В российском Минпромторге ожидают принятия постановления, предписывающего индексацию утилизационного сбора до конца марта 2018 года. Об этом сообщает министр…

Домогательства или привилегии: Бывшая журналистка рассказала о секретах депутатов Госдумы
Домогательства или привилегии: Бывшая журналистка рассказала о секретах депутатов Госдумы

Бывшая корреспондентка одного из отечественных изданий рассказала некоторые секреты депутатов Госдумы, свидетелем которых она была. По ее словам, все началось…

Стоимость автомобилей проекта «Кортеж» взлетела с 6 до 10 млн рублей
Стоимость автомобилей проекта «Кортеж» взлетела с 6 до 10 млн рублей

Серийные автомобили проекта «Единая модульная платформа», который СМИ окрестили проектом «Кортеж» окажутся не дешевле 10 000 000 рублей. Об этом заявил Денис…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости