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| | Не выдели, не слышали: В Совфеде ничего не знают о падении ядерной ракеты в Баренцево море

Не выдели, не слышали: В Совфеде ничего не знают о падении ядерной ракеты в Баренцево море

Сегодня, 15:31

Об этом накануне сообщили представители американского телеканала CNBC. Они отметили, что неудачно были проведены испытания российского снаряда.

Данный инцидент произошел якобы во время неудачных испытаний, что прошли в конце прошлого года. Информацию взялись прокомментировать в Совфеде, однако отметили, что о падении какой-либо российской ядерной ракеты в Баренцево море ничего не знают и не могут подтвердить соответствующие данные. С прессой пообщался первый зампред СФ по вопросам обороны и безопасности Евгений Серебренников.

Канал CNBC 22 августа разместил сюжет, в котором ссылается на американскую внешнюю разведку. В нем журналисты рассказали о том, что якобы военнослужащие российской федерации начали поиск места падения ракеты на ядерном топливе. В операции планируют задействовать ряд кораблей. Это же средство массовой информации ранее писало также о четырех неуспешных запусках российских крылатых ракет. Российские же журналисты располагают несколько иными данными.

К примеру, 11 августа эстонскими силами обороны были проведены тщательные исследования предполагаемого района падения ракеты класса «воздух – воздух», но никаких ее следов обнаружить не удалось.


Николай Офицеров
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