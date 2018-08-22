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| | Порошенко шокирован большим количеством «адвокатов Путина» на Украине

Порошенко шокирован большим количеством «адвокатов Путина» на Украине

Сегодня, 14:18

Президент возмущен, что на Украине имеются лица, которые считают виновным в развязывании войны на Донбассе официальный Киев.

 

Петр Порошенко считает важным начать информационную войну против РФ для противостояния «адвокатам Путина» на Украине. Он шокирован тем, что в стране много политиков, которые якобы поддерживают главу российского государства Владимира Путина. Его украинский коллега заявил, что именно эти люди снимают с него ответственность за боевой конфликт, который ныне идет на Донбассе. Кто такие «адвокаты Путина» - Порошенко не уточнил.

Президент также подчеркнул немалую роль информационной войны Украины с РФ, отмечая, что Москва сейчас активно использует этот инструмент для противодействия Киеву. По его словам, война проходит не только под открытым воздухом, а и в других сферах. Порошенко уверен: РФ стремится всеми способами поработить разум населения Украины.

Ранее украинский дипломат Валерий Чалый заявил о подготовке поездки Порошенко в США в начале осени нынешнего года для участия в Генеральной Ассамблее. Также возможны встречи Порошенко с помощником Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном.


Никита Готский
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