Глава МИД Великобритании Джереми Хант выступил на Институте мира в Вашингтоне. Английский политик убежден, Россия проверяет на прочность западные страны и от их реакции зависят дальнейшие решения Москвы.

Джереми Хант раскрыл «планы Путина», заявив, что лидер РФ применяет различные методы, дабы испытать боеспособность выступающих против него держав. Министр иностранных дел Великобритании призывает Евросоюз поддержать идею США о введении нового пакета санкций против Москвы. Причиной очередных ограничений относительно России выступает отравление парализующим веществом экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля в графстве Солсбери. В своей речи Джереми Хант упомянул вхождение Крыма в состав РФ и «вмешательство» Москвы во внутренние дела других стран.

При этом британский министр забывает, что больше всех пытается «решать проблемы» прочих государств США, интересы которой он якобы так рьяно отстаивает на данный момент. Лондон официально признал законным введение санкций Вашингтоном против РФ. Владимир Путин считает эти меры нелегитимными.

Домбровский Сергей