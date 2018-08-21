Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Мнения

Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Американский лидер заявил, что готов поднять вопрос о снятии санкций с РФ только в том случае, если

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

Мать солистки «Ранеток» отдала ее в любовницы богатому покровителю «Это мощно»: «Реутовская стрекоза» Наталья Рудова снялась в сексуальной рекламе косметики «Сколько можно ноги раздвигать, позорище?»: Фанаты не оценили новый шпагат Волочковой в купальнике Анджелина Джоли обвинила супругу Джорджа Клуни в краже личности «Он ворвался в мою жизнь, чтобы спасти»: Королева показала, как Тарзан «изгнал» из нее «демонов» Девичья глупость и нелюбовь к себе: Анфиса Чехова предупредила о вреде средств для похудения «Идеальная»: Анюта Рай в белом кружевном боди восхитила поклонников Пришельцы следят за землянами?: В Аризоне заметили три странных НЛО «Я не ставлю рамок»: Ольга Бузова рассказала о геях и сексе на шоу «Замуж за Бузову» Apple даст поклонникам iPhone более быструю беспроводную зарядку «Максим - Вы романтик»: Галкин поразил фанатов эффектным видео в Instagram Snapchat дал сбои по всему миру
| | Глава МИД Великобритании раскрыл «планы Путина»

Глава МИД Великобритании раскрыл «планы Путина»

Сегодня, 20:41

Глава МИД Великобритании Джереми Хант выступил на Институте мира в Вашингтоне. Английский политик убежден, Россия проверяет на прочность западные страны и от их реакции зависят дальнейшие решения Москвы.

 

Джереми Хант раскрыл «планы Путина», заявив, что лидер РФ применяет различные методы, дабы испытать боеспособность выступающих против него держав. Министр иностранных дел Великобритании призывает Евросоюз поддержать идею США о введении нового пакета санкций против Москвы. Причиной очередных ограничений относительно России выступает отравление парализующим веществом экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля в графстве Солсбери. В своей речи Джереми Хант упомянул вхождение Крыма в состав РФ и «вмешательство» Москвы во внутренние дела других стран.

При этом британский министр забывает, что больше всех пытается «решать проблемы» прочих государств США, интересы которой он якобы так рьяно отстаивает на данный момент. Лондон официально признал законным введение санкций Вашингтоном против РФ. Владимир Путин считает эти меры нелегитимными.


Домбровский Сергей
Новости по теме
Глава МИД Великобритании требует сохранять санкции против Москвы
Глава МИД Великобритании требует сохранять санкции против Москвы

Запад обязуется сохранять санкции против России, пока крымский регион остается под контролем Москвы. Так считает глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

Британия просит союзников не ездить в Россию на ЧМ-2018
Британия просит союзников не ездить в Россию на ЧМ-2018

Английские СМИ сообщают о том, что британские власти отправили своим союзникам рекомендации отказаться от поездки в Россию на чемпионат мира по футболу 2018…

Посол Великобритании отказался принять участие во встрече МИД РФ по «делу Скрипаля»
Посол Великобритании отказался принять участие во встрече МИД РФ по «делу Скрипаля»

Сегодня в МИД РФ пройдет встреча с послами иностранных государств для обсуждения ситуации с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости