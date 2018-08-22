Юрист, глава избирательной кампании Дональда Трампа в 2016 году Пол Манафорт является истинным виновником потери Крыма и войны в Донбассе. Такое заявление сделала помощник руководителя «Центра американского прогресса» Диана Пилипенко.

В Украине убеждены, Пол Манафорт защищал интересы Виктора Януковича во время предвыборной гонки за президентское кресло страны. Благодаря этой поддержке ныне изгнанный из отечества лидер государства и занял ответственный пост. Последствия его правления оказались печальными: Киев потерял Крым, а в Донбассе началась война. Пилипенко обвиняет Януковича в срыве процесса интеграции Украины с ЕС.

В ходе вооруженного противостояния в Донбассе официально числятся погибшими 10000 человек. Украинские журналисты нашли нового виновника этой войны и им оказался Манафорт.

После отстранения Януковича от власти в результате государственного переворота жители Крыма на референдуме решили войти в состав России. В Донбассе отказались подчиняться новоиспеченной киевской власти. С тех пор украинские политики постоянно ищут крайнего, дабы переложить на него ответственность за беспорядки в стране. На этот раз выбор элиты пал на Манафорта.

В 2014 году в Киеве состоялся Майдан. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко собирается привлечь к ответственности лиц, отдававших приказ расстреливать мирных демонстрантов. Под подозрение попали Янукович, Захарченко и Якименко.

Домбровский Сергей