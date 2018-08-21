«Глядя на это, Фемида повесилась бы»: Эксперт раскритиковал предложение Украины «похитить Януковича»

Данное предложение о похищение бывшего украинского президента член Совета по внешней и оборонной политике РФ, политолог и генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов является «жалким блефом».

«Глядя на это, Фемида повесилась бы», - отмечает политолог, давая комментарий об очередном выпаде со стороны украинских властей. «Украину, по всей видимости, совершенно не волнует ее репутация за рубежом. Даже если бы они такое подписались, то нужно находится не совсем в ладах с головой, что афишировать сведения, которые относятся к государственной тайне. Это говорит о жалком блефе и полной беспомощности политического руководства Украины», - заявил Михайлов, давая интервью отечественной прессе.

Стоит напомнить, что в минувшую субботу прокурор по делу Виктора Януковича Руслан Кравченко выступил с заявлением о том, что Киев мог бы создать специальное подразделение, вроде израильского Моссада, чтобы похитить Януковича из России, а после доставить его на Украины, где он будет отбывать наказание в случае вынесения обвинительного приговора по делу о госизмене.

Тем временем, сами украинцы планов Киева по возвращению экс-президента Виктора Януковича в страну не разделяют. Многие отмечают, что именно при нем в стране население было «на месте и при делах». Потому по мнению украинцев, вернуть его следует, разве что, для того, чтобы «выписать благодарность».

Николай Офицеров