Киев с 2014 года предоставляет гражданам неверные сведения о положении дел в Крыму. Такое заявление сделал украинский политтехнолог Михаил Подоляк.

Киевская власть рисует печальную картину: туристы отказываются ехать в Крым после того, как он вошел в состав России. В приграничных областях с полуостровом, наоборот, очень много людей, желающих отдохнуть на украинской территории. Михаил Подоляк раскрыл ложь киевской власти, поскольку до Чонгара граждане добираются с одной целью – чтобы попасть в Крым. Украинские политики выдают желаемое за действительно, пытаясь увеличить себе цену в глазах соотечественников. Вот только сделать это можно не красивыми словами, а делами.

Эксперт предлагает обратиться за консультацией по поводу отсутствия туристов на полуострове к крымским таксистам. Водители расскажут об истинном положении вещей. Политтехнолог Подоляк убежден, киевская власть умышленно распространяет фейковые новости, дабы опорочить Россию. На самом деле число туристов в Крыму ежегодно возрастает. Однако правдивые факты не приемлет украинская элита, поскольку они идут вразрез с ее интересами.

Домбровский Сергей