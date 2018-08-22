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| | На Украине раскрыли ложь киевской власти об отсутствии туристов в Крыму

На Украине раскрыли ложь киевской власти об отсутствии туристов в Крыму

Сегодня, 02:30

Киев с 2014 года предоставляет гражданам неверные сведения о положении дел в Крыму. Такое заявление сделал украинский политтехнолог Михаил Подоляк.

 

Киевская власть рисует печальную картину: туристы отказываются ехать в Крым после того, как он вошел в состав России. В приграничных областях с полуостровом, наоборот, очень много людей, желающих отдохнуть на украинской территории. Михаил Подоляк раскрыл ложь киевской власти, поскольку до Чонгара граждане добираются с одной целью – чтобы попасть в Крым. Украинские политики выдают желаемое за действительно, пытаясь увеличить себе цену в глазах соотечественников. Вот только сделать это можно не красивыми словами, а делами.

Эксперт предлагает обратиться за консультацией по поводу отсутствия туристов на полуострове к крымским таксистам. Водители расскажут об истинном положении вещей. Политтехнолог Подоляк убежден, киевская власть умышленно распространяет фейковые новости, дабы опорочить Россию. На самом деле число туристов в Крыму ежегодно возрастает. Однако правдивые факты не приемлет украинская элита, поскольку они идут вразрез с ее интересами.


Домбровский Сергей
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