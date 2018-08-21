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| | Microsoft обвинила Россию в попытках повлиять на выборы в Конгресс США

Microsoft обвинила Россию в попытках повлиять на выборы в Конгресс США

Сегодня, 11:44

В компании уверены, что к вмешательству причастны хакеры, связанные с российскими властями.

 

Microsoft заявила о новых попытках повлиять на выборы в Конгресс США. В этом подозревают Россию. В компании уверяют, что связанная с ГРУ хакерская группа, занимается созданием ложных сайтов, потенциально интересных для политиков США.

На сайте Microsoft сказано, что зафиксировано шесть интернет-доменов, «связанных с российским правительством». По информации компании, они создали веб-сайты и URL-адреса, имитирующие страницы, якобы связанные с представителями Сената. Отмечается, что домены кибермошенников имитировали, в частности, сайты Международного республиканского института и института Хадсона. В компании подчеркнули, что пока у них нет доказательств касательно того, что через фейковые сайты проводились кибератаки со взломами. Президент корпорации Брэд Смит уверен, что хакеры направили свою активность на «подрыв демократии».

В Microsoft утверждают, что замешанная во вмешательстве хакерская организация Strontium напрямую связана с разведкой РФ. Почту нацкомитета Демократической партии и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон также взломала эта группировка, уверены в корпорации.

В России обвинения в причастности к проведению хакерских атак отрицали не один раз. Кроме того, доказательств связи хакеров с властью РФ у Microsoft нет.

В июле Microsoft заявила о попытках взлома сайтов политиков, принимавших участие в довыборах в члены Конгресса. В корпорации отметили, что фишинговые атаки с фальшивого домена закончились неудачно.


Мирослава Донцова
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