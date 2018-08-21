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| | Вдова Ельцина: Слова о попытке супруга сбежать из-за путча являются бредом

Вдова Ельцина: Слова о попытке супруга сбежать из-за путча являются бредом

Сегодня, 08:41

Наина Ельцина поведала, что знала, ее супруг до конца будет с охранниками Белого дома. Служба безопасности планировала вывести первого главу России в посольство США.

 

Вдова Бориса Ельцина Наина отреагировала на слова о попытке его бегства из-за путча 1991 года. По ее словам, данное высказывание является бредом. Если бы в то время Белый дом начали атаковать, то первого руководителя РФ планировали вывести в посольство США, но Борис Ельцин категорически отказался от такой задумки. Для Наины Ельциной бывший вице-президент Руцкой, также как и Хасбулатов являются людьми, к которым не стоит прислушиваться и верить их словам. По словам бывшей первой леди, на совести этих людей очень много лжи, поэтому не стоит верить каждому бреду, который они сообщают.

До этого Александр Руцкой заявил, что во время путча в 1991 года Борис Ельцин, который в то время был президентом России, собирался сбежать в представительство США, а также находился в глубоком запое.


Анна Котова
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