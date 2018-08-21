Украина не пустила миссию ОБСЕ на захваченный в Херсоне танкер «Механик Погодин»

Зашедшее в Херсон российское судно с 12 членами экипажа было заблокировано Службой безопасности Украины, поскольку танкер принадлежит компании, попавшей под санкции Киева.

На днях на сайте ОБСЕ появился отчет Специальной мониторинговой миссии, в котором говорится следующее: Украина не пустила СММ на российский танкер «Механик Погодин», захваченный в Херсоне. Данная информация появилась в отчете ОБСЕ 19 августа. Сообщается, что при попытке проверить информацию о пришвартовавшемся судне, сотрудник СБУ заявил, что СММ должна сначала получить разрешение для доступа к объекту от портовых властей. В заключении мониторинговой миссии отмечается, что ОБСЕ продолжить следить за ситуацией с танкером «Механик Погодин».

Российское судно вместе с 12 членами экипажа заблокировано в Херсоне 10 августа. Крымский представитель главы страны Борис Бабин заявил, что СБУ намерена арестовать танкер, так как он принадлежит компании, входящей в черный список СНБО. Зашедший в Херсон танкер планируют взять под арест на три года.

Экипаж российского судна уже предотвратил несколько попыток незаконного проникновения на «Механик Погодин». В Совете Федерации отметили, что в случае блокировки судна, ответ будет жестким.

Мирослава Донцова