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| | Артисты ансамбля "Россия" рассказали подробности о танце Путина и свадьбе главы МИД Австрии

Артисты ансамбля "Россия" рассказали подробности о танце Путина и свадьбе главы МИД Австрии

Сегодня, 21:38

Участники казачего хора удивились, когда российский президент и невеста вышли на танцпол на первой же песне.

 Артисты ансамбля "Россия" рассказали прессе подробности о танце президента России Владимира Путина и свадьбе главы МИД Австрии Катрин Канайсль. Участники казачего хора вспоминают, что российский лидер и невеста вышли на танцпол на первой же песне ансамбля. Исполнителям это показалось странным, ведь они были первыми, кто выступал на мероприятии. Однако, когда после перерыва начали выступать и другие артисты, танцевать вышли и все остальные гости.

Самарский баянист из группы «Баян Микс» опубликовал видео с выступления на свадьбе министра Австрии. Другие гости мероприятия сняли на видео и самого Владимира Путина.

Российский президент смог поприсутствовать на свадьбе около часа, но за это время успел преподнести молодоженам подарки – картину, старинную масловыжималку и тульский самовар. Также Путин озвучил свою поздравительную речь Кнайсль и ее супругу.


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