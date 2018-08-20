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| | Киев признал невозможность возвращения Крыма военным путем

Киев признал невозможность возвращения Крыма военным путем

Сегодня, 18:38

С прессой пообщался заместитель представителя президента Украины Петра Порошенко в Крыму Изет Гданов.

 

Он заявил, что официальные власти Украины понимают, что на данный момент вернуть полуостров военным путем невозможно. Он также отметил, что работа ведется в области реализации санкций против России. С помощью расширения санкционного списка планируется увеличить давление на РФ. Какие конкретно украинцы планируют применять ограничения Гданов уточнять не стал.

«У нас на сегодняшний день отсутствует решение о военном освобождении Крыма, но имеется решение президента Украины относительно усиления давления на страну-агрессора», - заявил Гданов.

«Страной-агрессором» на официальном уровне на Украине называют Российскую Федерацию. По этому поводу даже был принят специальный законопроект.

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, по итогам которого жители полуострова приняли решение о вхождении в состав России, а Севастополь стал городом федерального значения.


Николай Офицеров
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