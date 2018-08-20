В минувшую субботу состоялась свадьба министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Мейлингера. Это торжество активно обсуждается западными СМИ.

Причиной пристального внимания бракосочетания Кнайсль стал необычный гость, приглашенный на свадьбу. Церемонию посетил глава России Владимир Путин и своим визитом смутил немецких политиков. Приезд на мероприятие президента РФ не выглядел официальным. На празднике Путин и Кнайсль исполнили танец. Если бы лидер России и глава внешнего ведомства Австрии не находились в дружеских отношениях, трудно себе было представить такое поведение политиков. Именно поэтому газеты ФРГ публикуют статьи о том, что РФ станет союзником Австрии.

Германия в составе ЕС и США ввели санкции к Москве после событий 2014 года на Украине. Теперь Берлин готовится к новым проблемам, поскольку сотрудничество России и Австрии может плохо отразится на политической обстановке и экономике ФРГ. Вена способна поддерживать Москву во время конфликтов. Австрия может не вводить ограничений по отношению к России. Эти действия отрицательно скажутся на Германии.

Пока западные журналисты строят прогнозы, российские корреспонденты рассказывают о подробностях со свадьбы Кнайсль. Путин пришел на торжество с букетом цветов, самоваром, масловыжималкой и картиной с сельским пейзажем. Президент России чувствовал себя на празднике в Австрии, как дома. Перед политиками выступил кубанский казачий хор и баянист из Самары Сергей Войтенко, занимающий пост депутата губернаторской думы. Народного избранника удивила демократическая обстановка на свадьбе.

Домбровский Сергей