Политолог: США не остановят строительство «Северного потока-2»

Сейчас только ленивый на рассказывает, как Вашингтон пытается воспрепятствовать созданию Россией газопровода «Северный поток-2». Получится ли у США остановить строительство этого объекта или нет, объяснил эксперт.

Прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока-2» политолог Александр Рар. По мнению специалиста, США не имеют ни единого шанса остановить строительство газопровода через Балтийское море. Этому воспрепятствует Берлин и Вена. Австрии и Германии выгодно создание «Северного потока-2» и они поддержат Россию в этом вопросе. Если ФРГ пойдет на поводу у США, то она официально признает себя подчиненной по отношению к Вашингтону. Политолог убежден, этого не произойдет. Германия в настоящий момент передовая страна в ЕС и способна отстаивать свои интересы на международной арене.

Политический обозреватель Майкл Бом предложил разделить газовый рынок Европы между четырьмя странами, причем России отдать 40%. США тоже должны получить свою долю. По какому праву Вашингтон претендует на этот рынок, специалист не объяснил.

Глава Института проблем глобализации Михаил Делягин отреагировал на слова Бома. Российский эксперт напомнил, США научили Москву ценить деньги. Теперь РФ не отдаст ни единой копейки Вашингтону, который ограбил нас и продолжает делать это на данный момент.

Домбровский Сергей