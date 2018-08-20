Некогда отдыхать: Путин решил не отмечать День лени

Президент России не собирается бездельничать 20 августа.

20 августа Россия, вместе со многими странами мира, отмечает Лень лени. В этот день могут позволить себе лениться как работающие, так и безработные граждане. Но пока психотерапевты говорят о полезности лени для разгрузки организма и предохранения его от стресса и болезней, российский президент Владимир Путин, очевидно, решил не отмечать этот праздник.

В пять часов утра 20 августа по указу президента началась внезапная проверка боевой готовности Центрального и Восточного военных округов. Также проверить боеготовность собирались в ВДВ, Военно-транспортной и Дальней Авиации. Всего собирались осуществить 16 специальных учений во время данной проверки, сообщил глава Минобороны.

Кроме того, 20 августа не прекращает свою работу и сам президент. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, рассказал о том, что российский лидер и канцлер ФРГ действительно обсуждали Сирийский вопрос. В прошлую субботу президент РФ в течение трех часов обсуждал с Ангелой Меркель не только Сирию, но вопросы целесообразности транзита газа через Украину после реализации проекта «Северного потока-2».