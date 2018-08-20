На главу МИД Австрии посыпались проблемы после танца с Путиным

В Партии зеленых потребовали немедленной отставки министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль за ее приглашение лидера России Владимира Путина на собственную свадьбу. Украинские националисты предлагают ввести срочные санкции против Вены.

Карин Кнайсль пригласила Путина на свадьбу и после этого на нее со всех сторон посыпались проблемы. Президент РФ присутствовал на торжестве не долго, но запомнился танцем с главой МИД Австрии. Социал-демократ Андреас Шидер не понимает, как посредник между Евросоюзом и Москвой смеет поддерживать одну из сторон существующего конфликта. Ведь ЕС и Россия находятся в оппозиции друг к другу. Их отношения ухудшаются, Вашингтон тоже негативно воспринимает информацию о действиях Москвы.

В партии зеленых Австрии назвали Путина самым агрессивным политиком в мире. Украина негодует, поскольку Карин Кнайсль не просто пригласила лидера РФ на свадьбу, а еще и посмела танцевать с ним. В Киеве предложили проверять австрийские компании на своей территории по несколько раз в день. Украинские националисты собираются «пугать» Вену военными самолетами и нечаянно пересекать воздушную границу с Австрией.

Политологи прогнозируют ухудшение отношений России c Евросоюзом и США. Причиной этому выступает посещение Путиным важного события в жизни главы МИД Австрии. Этот поступок нанес обиду Украине и Вашингтон, скорее всего, не оставит этого просто так.

Домбровский Сергей