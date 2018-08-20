«Австрия всегда испытывала слабость к фюрерам»: Украинцы истекают желчью из-за танца Путина в Австрии

Веселье российского президента на свадьбе главы МИД Австрии разозлило Украину не на шутку.

В Сети украинское общество «накинулось» на Владимира Путина, заявив, что российский лидер, считающийся политическим изгоем, без проблем почему-то смог посетить свадьбу австрийского главы МИД Карин Кнайсль. Украинцы истекают желчью из-за танца российского лидера в Австрии. Возмущающиеся со злостью отмечают, что Путин заслужил приглашение на свадьбу благодаря вторжению в одну из европейских стран и убийству тысячи жителей. Президента России называют тираном-диктатором, разжигающим кровопролитные войны и сбивающим гражданские самолеты. Свои победы Путин отметил с австрийской фрау «кровавым» танцем и шнапсом, заявили осуждающие политику Кремля пользователи.

Саму виновницу торжества также облили грязью, отметив, что Карин Кнайсль демонстрирует расистские наклонности и симпатии к национальному социализму. «Австрия всегда испытывала слабость к фюрерам», - отмечает разъяренное общество, добавив, что эта симпатия не меняется с поколениями. Также упомянули о муже Карин, отметив, что он занимается биогазом. Карьерный рост супруга главы МИД взлетит после танцев Путина, не сомневаются украинцы.

Недоброжелатели нашлись и среди россиян. Так, российский социолог организовал в Берлине, где у Владимира Владимировича проходила встреча с Ангелой Меркель, акцию «атмосферы всеобщей ненависти» для российского лидера. Более 100 недовольных действиями Путина сирийцев и члены Форума русскоязычных европейцев вышли на протест, требуя освобождения Олега Сенцова.

Мирослава Донцова