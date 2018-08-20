Российский эксперт назвал Путина в Австрии «свадебным людоедом»

Социолог уверяет, в настоящее время понятие «свадебный генерал» неактуально, особенно, если говорить о президенте России.

В прошлом считалось модным звать на свадьбу генералов. Сейчас на торжество норовят пригласить массовых убийц. Первая брачная ночь больше «щекочет нервы», если на празднике присутствовал террорист. Социолог считает Карин Кнайсль образованным политиком, который прекрасно знает, что малазийский Boeing сбили российские военные, открывшие огонь по приказу главнокомандующего. Специалист убежден, австрийский министр не может не разуметь, что Путин является «массовым убийцей».

Социолог не понимает, почему Карин Кнайсль пригласила главу РФ на свадьбу. Эксперт рискнул предположить, Вене выгодно сотрудничать с Москвой, поэтому политики пренебрегают жизнями людей и продолжают сотрудничество. Специалист удивляется, как австрийскому министру не снятся по ночам окровавленные сирийские, украинские, малазийские, голландские, чеченские и грузинские дети. Социолог назвал Путина «свадебным людоедом» и посоветовал политикам никогда не приглашать на торжество лидера России.

Пользователи соцсетей не согласились со специалистом, раскритиковав его высказывания. Они убеждены, танец Путина, обсуждаемый в сети, как и присутствие президента России на свадьбе, никак не связаны с политикой или желанием "выпендриться".

Домбровский Сергей