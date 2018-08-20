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| | Россия не собирается строить вертолетоносцы

Россия не собирается строить вертолетоносцы

Сегодня, 11:51

Флот нуждается в суднах, способных перемещать вертолеты. Такое заявление сделал руководитель Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

 

Несмотря на нужды флота, Россия не собирается строить вертолетоносцы, хотя оборонное ведомство страны в прошлом году обещало создавать подобные корабли. Их планировали выпустить в 2022 году. Вертолетоносцами намеревались вооружить российскую армию. Денис Мантуров уверяет, эти планы остались позади. Разговоры о создании РФ собственных вертолетоносцев начались после того, как Франция отказалась от сотрудничества с Москвой из-за конфликта в Донбассе.

Париж решил не продавать России «Мистрали», хотя получил предоплату. В итоге Москва потребовала возврата денег. Франция согласилась отдать сумму меньше, нежели получила от РФ. «Мистрали» представляют собой корабли-ракетоносцы, предназначенные для десантирования воинских частей. Их можно использовать в качестве командного центра и госпиталя.


Домбровский Сергей
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