Экономика Украины все еще могла существовать благодаря гражданам, которые ездили на заработок в соседнюю страну. Таких людей 238 тысяч.

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович сообщил, что если запретить транспортное сообщение с Россией, то Украину это «добьет». Политик добавил, что украинская экономика может держаться еще благодаря 238 тысячам украинцев, которые ездят в соседнюю страну на заработки. Вадим Рабинович проинформировал, что на данный момент торговый оборот Украины увеличивает масштаб только благодаря России. Киев поставил перед собой задачу «добить» страну и сделать ее аграрной территорией, на которой существуют только рабы для западных государств.

До этого министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян стал автором предложения запретить автобусное и железнодорожное транспортное сообщение с Россией.

Анна Котова