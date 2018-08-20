Танцы Путина «довели» Австрию до санкций

Мнения

Танцы Путина «довели» Австрию до санкций

Страшную месть для европейского государства придумали в Украине и призвали поддержать данную идею

Сама чуть не ржет: Подписчики советуют рекламщикам не нанимать Собчак

От Редактора

Сама чуть не ржет: Подписчики советуют рекламщикам не нанимать Собчак

«Фальшивка и убожество», - так отреагировали юзеры на новый ролик с участием экс-кандидата в

Сюжеты:

Ученые выяснили шокирующую причину необратимой слепоты у людей «Нарушаете»: Раскрыт способ, как избежать штрафа от гайцов на трассе М4-«Дон» Анджелина Джоли наняла знаменитого имиджмейкера, чтобы восстановить репутацию «Замена Решетовой»: Тимати застали с новой любовницей Оксана Акиньшина объявила о разводе и улетела с детьми в Грецию Принцесса в заточении: СМИ узнали, как «томилась» Меркель, ожидая Путина со свадьбы У актрисы Веры Глаголевой в США родился внук В Крыму обезвредили мину времен ВОВ, найденную вблизи пляжа пионерского лагеря При невыясненных обстоятельствах скончался названный сын Майкла Джексона Танцы Путина в Австрии поставили в тупик мировую разведку Канье Уэст надел на свадьбу друга банные тапки маленького размера «Собаки уже не привлекают»: Панин сравнил российский народ с баранами
| | Рада: Запрет на транспортное сообщение с Россией «добьет» Украину

Рада: Запрет на транспортное сообщение с Россией «добьет» Украину

Сегодня, 09:19

Экономика Украины все еще могла существовать благодаря гражданам, которые ездили на заработок в соседнюю страну. Таких людей 238 тысяч.

 

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович сообщил, что если запретить транспортное сообщение с Россией, то Украину это «добьет». Политик добавил, что украинская экономика может держаться еще благодаря 238 тысячам украинцев, которые ездят в соседнюю страну на заработки. Вадим Рабинович проинформировал, что на данный момент торговый оборот Украины увеличивает масштаб только благодаря России. Киев поставил перед собой задачу «добить» страну и сделать ее аграрной территорией, на которой существуют только рабы для западных государств.

До этого министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян стал автором предложения запретить автобусное и железнодорожное транспортное сообщение с Россией.


Анна Котова
Новости по теме
Депутат Рады обвинил правительство в обнищании народа
Депутат Рады обвинил правительство в обнищании народа

Вадим Рабинович заявил, что такой ситуации, которая наблюдается сейчас на Украине, не было даже при коммунизме.

На Украине призвали запретить поезда и автобусы в Россию
На Украине призвали запретить поезда и автобусы в Россию

По мнению волонтера Мирослава Гая, власти страны должны ограничить транспортное сообщение с РФ с целью недопущения поездок украинцев на ЧМ по футболу, который…

Депутат Рады рассказал о главном требовании Запада к Украине
Депутат Рады рассказал о главном требовании Запада к Украине

Один из депутатов Верховной Рады Украины Вадим Рабинович «раскодировал» сигналы Запада к Украине и заявил в прямом эфире одного из телеканалов, что главное…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости