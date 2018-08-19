Принцесса в заточении: СМИ узнали, как «томилась» Меркель, ожидая Путина со свадьбы

Канцлера ФРГ на бракосочетание Карин Кнайсль не пригласили. Однако она сделала «хорошую мину при плохой игре» и осталась дожидаться президента России в Мезерберге. Хоть на ее долю свадеб тоже хватило.

Пожарные, милиция, журналисты и даже мычащие не доенные коровы – все высыпали на улицы небольшого городка Мезерберг и переминались с ноги на ногу в предвкушении приезда российского лидера. Да и сама Ангела Меркель «томилась», ожидая Путина со свадьбы, как принцесса в заточении. Всего в городке около 300 жителей. Это своеобразное закрытое общество, куда не пускают чужаков – они даже браки заключают, по слухам, исключительно друг с другом. Как раз в тот день в этом небольшом городке планировались две свадьбы. Судя по тому, как нарочито молодожены и их гости не показывались из ресторанов, визит Путина волновал их больше, чем сама свадьба. Не только же главе австрийского МИД кружиться с президентом России в вихре Венского вальса – бюргерские невесты тоже хотят Путина и танцы, а еще лучше – танцы с Путиным.

Однако фрау Меркель оказалась проворнее: она перехватила Владимира Владимировича, и он сосредоточился лишь на ней. Зеваки и журналисты вынуждены были довольствоваться ролью фона. Затем президент РФ и канцлер ФРГ уединились на три часа в резиденции Меркель. Буквально в ста метрах гуляли одну из двух местных свадеб. Гости пели песни, всем видом демонстрируя, что им все равно, о чем говорят глава их правительства и российский лидер.

Вместе с тем, Меркель и Путин сразу объявили, что будут говорить об Украине, о миссии ООН, ответственность за которую возложила на себя Германия, а также о «Северном потоке-2». Меркель была полна решимости защищать интересы Киева в газовом транзите, а Путин не возражал против «определенной роли» Украины в транспортировке газа в Европу. Обнадежили слова Меркель о «Северном потоке-2» - «после запуска», которые британские СМИ перевели, как «в случае». Только вот Путин знает немецкий язык, и он отлично понял: фрау Меркель дает добро. А тут еще из соседнего отеля, того самого, где играли свадьбу, послышались такие родные для россиян напевы группы «Чингисхан» Moscow, Moscow. Это значит, что местные жители очень гордятся тем, что их посетил президент России, и стремятся завоевать его благосклонность, как умеют.

Дарья Светозарова