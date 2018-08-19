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| | В США ожидают вмешательства Китая, России, Ирана и КНДР в выборы-2018

В США ожидают вмешательства Китая, России, Ирана и КНДР в выборы-2018

Сегодня, 22:03

Официальную позицию Вашингтона озвучил советник главы США по национальной безопасности Джон Болтон. Сведения об этом распространяют американские СМИ.

В Белом доме ожидают вмешательства Китая, России, Ирана и КНДР в выборы-2018, а Пекин, Москва, Тегеран и Пхеньян отрицают обвинения в свой адрес. Джон Болтон убеждает общественность, на данном этапе в США считают самыми негативно настроенными странами, желающими повлиять на расстановку политических сил в Вашингтоне, вышеназванные державы. КНР, РФ, Иран и Северная Корея якобы приложат максимальные усилия, дабы повлиять на американскую власть.

В США разработали специальную программу, предотвращающую вмешательство во внутренние дела страны извне. В адрес России обвинения звучат еще с президентской гонки 2016 года, после которой лидером американцев стал Дональд Трамп. Москва неоднократно отвергала все подозрения, но Россию продолжают причислять к странам, вмешивающимся во внутренние дела США.

В июле спецпрокурор Роберт Мюллер обнародовал документ, обвиняющий 12 офицеров ГРУ в причастности взлома электронной почты экс-претендента на пост главы Соединенных Штатов Хиллари Клинтон и распространении портящей ее репутацию сведений.


Домбровский Сергей
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