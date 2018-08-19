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Танцы Путина в Австрии поставили в тупик мировую разведку

Сегодня, 21:14

Владимир Владимирович неспроста так любезничал с Карин Кнайсль, уверены пользователи. Вербует, дескать, бывший КГБэшник агентов. Как оказалось, так думают не только простые обыватели.

Несмотря на то, что свадьба главы австрийского МИД была всего лишь «промежуточной станцией», ей отдают значительно больше внимания, чем встрече Путина и канцлера ФРГ Меркель в Берлине. Танцы Путина в Австрии поставили мировую разведку в тупик. ЦРУ вместе с MI6 просто уверены, что Владимир Владимирович готовит в Австрии плацдарм. И выбор сделал просто идеальный – не мелкий чиновник, но и не президент. Фигура Карин Кнайсль играет важную роль на политической доске, но к ней не приковано столько взглядов, сколько к первым лицам страны.

Политологи выдвинули уже несколько гипотез, которые могут разрабатывать иностранные спецслужбы. Согласно одной из них, свадьба – просто отвлекающий маневр. Пока весь мир напряженно следит за тем, как сжимает российский президент в объятиях 53-летнюю невесту бизнесмена, в другой точке земного шара готовится нечто эдакое, которое заставит всех уважать Россию. По второй версии, Австрия – это оптимальное место для встреч с разными важными персонами. Недаром же Владимир Владимирович приезжал в Австрию на праздник 50-летия прокачки российского газа в Старый Свет. Быть лицу такого ранга на подобном мероприятии вовсе не обязательно, но…

А вот версию, что глава российского государства просто решил сделать приятное главному австрийскому дипломату и ее супругу, всерьез не рассматривается, хоть эксперты и признают, что она имеет право на существование. «Однако, такой уж Путин – ничего просто так не делает», - считает «дядюшка Сэм». Ведь Карин Кнайсль помимо своего положения весьма интересная особа. Начать нужно с того, что ее отец был личным пилотом короля Иордании. Так что новобрачная может оказаться сведущей в тонкостях ближневосточной политики и поможет России «обскакать» США. И еще одна теория, бонус, так сказать – заокеанские политики обиделись, что президента США Трампа не пригласили на торжество. Мол, хотят оставить Вашингтон в дураках, а вот и не получится. Трамп все равно обо всем узнает из Twitter.


Дарья Светозарова
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