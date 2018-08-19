В Австрии считают, что Путину понравилось на свадьбе Карин Кнайсль

Лидер РФ решил поделиться впечатлениями от визита на бракосочетание министра иностранных дел и бизнесмена.

Владимир Путин стал почетным гостем на свадьбе Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера, состоявшейся в Австрии, на юге Штирии. Организаторы торжества и сотрудники ресторана Gasthaus Tscheppe an der Weinstra'e считают, что Путину понравилось на свадьбе главы МИД. Российский лидер танцевал с невестой Кнайсль и всё время улыбался.

Сам глава России кратко поведал СМИ, что поездка была хорошей и очень доброй. Путин акцентировал внимание на том, что визит в Австрию был частным.

Владимир Владимирович решил преподнести жениху и невесте весьма оригинальные подарки. Он остановил свой выбор на традиционном тульском самоваре, картине и старинной масловыжималке. Тост с наилучшими пожеланиями молодым президент произнес на немецком языке.

По завершении свадебного банкета президент России отправился в Берлин, где его ожидала Ангела Меркель для дальнейших переговоров.

Татьяна Преображенская