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| | Египетские власти установят тотальный контроль над интернетом

Египетские власти установят тотальный контроль над интернетом

Сегодня, 16:22

Новый законопроект позволит властям блокировать любой ресурс на территории страны, если он угрожает нацбезопасности или экономическому положению.

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси был переизбран на второй срок и начал устанавливать тотальный контроль над интернетом в стране. На днях он подписал закон, согласно которому власти имею право заблокировать на территории государства любой сайт, который будет угрожать экономическому положению страны или её нацбезопасности.  Тем, кто будет пытаться обойти закон или причастен к работе запрещённого ресурса, грозит немаленький штраф или даже тюремный срок.

В стране часто блокируется доступ к социальным сетям. С 2011 года под раздачу не раз попадали Twitter, YouTube и Facebook, однако заблокировать надолго их не удавалось. Доступ возвращали через несколько месяцев. Летом 2017 года на территории Египта заблокировали около 60 сайтов за экстремизм. По официальной версии, все эти ресурсы были связаны с запрещённой в Египте организацией «Братья-мусульмане» или финансировались Катаром. Правозащитные организации опасаются, что правительство стремится ограничить свободу слова в стране ещё сильнее.


Яна Белова
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