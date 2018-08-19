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| | Немецкие СМИ ожидают приезда Путина на свадьбу Шредера

Немецкие СМИ ожидают приезда Путина на свадьбу Шредера

Сегодня, 15:30

74-летний Герхард Шредер женится на гражданке Южной Кореи Ким Сон Ен 5 октября текущего года. Информацию об этом распространяет издание The Bild.

Немецкие СМИ ожидают приезда главы России Владимира Путина на свадьбу своего экс-коллеги Герхарда Шредера. Президент РФ может посетить торжественное мероприятие. Представители Германии и Москвы официально не сообщали о планируемом личном визите Путина в ФРГ грядущей осенью. Однако издания уверяют, лидер России обязательно появится на свадьбе Шредера. Мероприятие состоится в отеле «Адлон» в центре Берлина.

Шредер познакомился с кореянкой Ким Сон Ен пару лет назад на деловой встрече. Его избранница работала тогда переводчицей. Немецкий политик сблизился с азиаткой и после двухлетнего романа предложил даме руку и сердце. На момент знакомства со своей новой возлюбленной Шредер не так давно развелся с предыдущей женой. Германский политик женится в пятый раз.

Владимир Путин ранее посетил свадьбу главы внешнего ведомства Австрии Карин Кнайсль. Он находился на торжестве всего час, но за это время успел сделать подарок, произнести длинную речь и потанцевать с невестой.


Домбровский Сергей
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