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| | «Безумное время»: Звезда «Зачарованных» раскритиковала администрацию Трампа

«Безумное время»: Звезда «Зачарованных» раскритиковала администрацию Трампа

Сегодня, 14:16

Актриса Алисса Милано во время выступлений в Лос-Анджеле назвала глупостью, что в 2018 году женщины в США обязаны отстаивать свое право на аборт.

Фиби из телекартины «Зачарованные» раскритиковала администрацию главы Соединенных Штатов Дональда Трампа за принятие спорных законов. Звезда убеждена, сейчас американцы живут в «безумное время». Дамам приходится бороться за право делать аборты, а это нельзя считать нормой.

Алисса Милано недовольна политикой Трампа и его сторонников. Еще актрисе не нравится претендент на пост члена Верховного совета США, которого поддерживает президент. Алисса Милано уверена, если выберут предлагаемую Трампом кандидатуру Бретта Кавано, то он «прямыми методами» начнет влиять на мнение жителей государства относительно политических событий в стране и за ее пределами.

В прошлом актрису Сьюзан Сарандон задержали в Вашингтоне за участие в митинге против миграционной политики Трампа. Помимо знаменитости полицейские арестовали тогда 574 женщины.


Домбровский Сергей
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