В Сети опубликована видеозапись тоста и танца Путина на свадьбе главы МИД Австрии

Вчера президент РФ Владимир Путин побывал в Австрии в качестве гостя на свадебной церемонии министра иностранных дел страны Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера.

В Сети уже активно обсуждают видеозапись тоста и танца российского лидера с невестой. На свадьбе главы МИД Путин произнес торжественный тост на немецком языке, в котором пожелал молодоженам создать крепкую и счастливую семью. Президент России упомянул о теплых отношениях с Карин Кнайсль, которая стала его первым другом в Австрии. Владимир Владимирович поблагодарил жениха и невесту за приглашение на свадьбу, а также пригласил их посетить Российскую Федерацию.

Помимо тоста российскому президенту выпала возможность станцевать с невестой. Снимок президента РФ, обнимающего в танце австрийского главу МИД, стал главным тематическим фото во всех СМИ Австрии.

Без подарков, конечно же, не обошлось. В качестве презента Путин преподнес молодоженам картину с сельским пейзажем, древнюю масловыжималку, а также тульский самовар. Особенно впечатлил гостей «музыкальный подарок» Владимира Владимировича. Вместе с российским лидером в Австрию прибыли артисты из Кубанского казачьего хора. Донские казаки порадовали публику традиционными народными песнями.

Мирослава Донцова