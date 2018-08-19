"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

Дима Билан показал удручающее состояние искривлённого позвоночника В Сети опубликована видеозапись тоста и танца Путина на свадьбе главы МИД Австрии Xiaomi прекращает реализацию смартфонов по всему миру По стопам Бузовой: Гагарина и Королёва показывают пожилых родителей ради самопиара «50 оттенков зеленого»: Бородина с дочерью вышли на улицы города в пижамах У хоккеиста Овечкина и Шубской родился первенец Розовый фламинго: Дженнифер Лопес удивила публику кукольным платьем с перьями Лена Миро: На Петросяна должны равняться все «старперы» России Белорусы опасаются повторения судьбы минского «Динамо» для «убийцы» УАЗа Это уже порно: Волочкова огорчила фанатов фото без одежды «Танец синего петуха»: В Сети высмеяли выступление Волочковой в балете «Мастер и Маргарита» Ученые: Содержащиеся тяжелые металлы в детских завтраках провоцируют рак
| | В Сети опубликована видеозапись тоста и танца Путина на свадьбе главы МИД Австрии

В Сети опубликована видеозапись тоста и танца Путина на свадьбе главы МИД Австрии

Сегодня, 13:03

Вчера президент РФ Владимир Путин побывал в Австрии в качестве гостя на свадебной церемонии министра иностранных дел страны Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера.

В Сети уже активно обсуждают видеозапись тоста и танца российского лидера с невестой. На свадьбе главы МИД Путин произнес торжественный тост на немецком языке, в котором пожелал молодоженам создать крепкую и счастливую семью. Президент России упомянул о теплых отношениях с Карин Кнайсль, которая стала его первым другом в Австрии. Владимир Владимирович поблагодарил жениха и невесту за приглашение на свадьбу, а также пригласил их посетить Российскую Федерацию.

Помимо тоста российскому президенту выпала возможность станцевать с невестой. Снимок президента РФ, обнимающего в танце австрийского главу МИД, стал главным тематическим фото во всех СМИ Австрии.

Без подарков, конечно же, не обошлось. В качестве презента Путин преподнес молодоженам картину с сельским пейзажем, древнюю масловыжималку, а также тульский самовар. Особенно впечатлил гостей «музыкальный подарок» Владимира Владимировича. Вместе с российским лидером в Австрию прибыли артисты из Кубанского казачьего хора. Донские казаки порадовали публику традиционными народными песнями.


Мирослава Донцова
Новости по теме
Визит Путина ничего не значит: Свадьба главы МИД Австрии будет аполитичной
Визит Путина ничего не значит: Свадьба главы МИД Австрии будет аполитичной

 Во внешнеполитическом ведомстве страны почеркнули, что торжество Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера является приватным мероприятием, а президент РФ посетит…

СМИ: Путина пригласили на свадьбу главы МИД Австрии
СМИ: Путина пригласили на свадьбу главы МИД Австрии

 Бракосочетание Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера пройдет в субботу в винодельческом хозяйстве на юге федеральной земли Штирия. Предполагается, что…

«Ущерб по имиджу»: Главу МИД Австрии посылают в отставку из-за приглашения Путина на свадьбу
«Ущерб по имиджу»: Главу МИД Австрии посылают в отставку из-за приглашения Путина на свадьбу

 Австрийские политики раскритиковали такой шаг Карин Кнайсль. В стране разгорелся настоящий скандал.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости