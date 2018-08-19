"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

«50 оттенков зеленого»: Бородина с дочерью вышли на улицы города в пижамах У хоккеиста Овечкина и Шубской родился первенец Розовый фламинго: Дженнифер Лопес удивила публику кукольным платьем с перьями Лена Миро: На Петросяна должны равняться все «старперы» России Белорусы опасаются повторения судьбы минского «Динамо» для «убийцы» УАЗа Это уже порно: Волочкова огорчила фанатов фото без одежды «Танец синего петуха»: В Сети высмеяли выступление Волочковой в балете «Мастер и Маргарита» Ученые: Содержащиеся тяжелые металлы в детских завтраках провоцируют рак Звезда «Игры престолов» предсказал финал последнего сезона Бритни Спирс устроила праздник разврата в Великобритании Экстрасенс Мэрилин Керро с рождением сына переродилась и сама Эксклюзивный HTC U12 PLUS FLAME RED теперь доступен в США и Канаде
| | Дипломаты РФ в срочном порядке посетили Бутину в новой тюрьме

Дипломаты РФ в срочном порядке посетили Бутину в новой тюрьме

Сегодня, 09:46

Правительство США издевается над гражданкой РФ, моря голодом и отбирая личные вещи, сообщают СМИ.

 

Представители российского посольства в срочном порядке прибыли посетить Марию Бутину в новой тюрьме. 17 августа девушку перевозили в другое место заточения, где она будет сидеть в одиночной камере. Перевозили Бутину в ужасных условиях. Российские дипломаты считают, что американские власти специально издеваются над россиянкой. Информацию опубликовали в соцсети Facebook.

Бутина теперь отбывает срок в тюрьме Александрии (штат Вирджиния). В посольстве РФ отметили, что у девушки отобрали книги, обувь, средства гигиены. Также перед переводом девушку наголо раздели. Транспортировали Бутину в наручниках, будто она преступник мирового масштаба. Все 12 часов пути россиянку морили голодом и не давали отдохнуть.

Дипломаты РФ предположили, что американцы специально вышли из совета по правам человека ООН, чтобы совершать подобные злодеяния.


Новости по теме
Чапман поддержала арестованную в США по обвинению в шпионаже Бутину
Чапман поддержала арестованную в США по обвинению в шпионаже Бутину

 Телеведущая Анна Чапман на своей странице в Instagram опубликовала следующую фразу: «Держись Маша Бутина». В 2010 году она тоже оказалась в подобной ситуации…

Бутина, отбывающая срок в тюрьме США, подцепила неизлечимое заболевание
Бутина, отбывающая срок в тюрьме США, подцепила неизлечимое заболевание

 Из-за недуга гражданку РФ даже не выводят на прогулку.

Подозреваемая в шпионаже Бутина назвала имя своего спонсора
Подозреваемая в шпионаже Бутина назвала имя своего спонсора

 Спонсором подозреваемой Вашингтоном в шпионаже и арестованной в США Марии Бутиной является российский миллиардер Константин Николаев. Данную информацию…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости