Правительство США издевается над гражданкой РФ, моря голодом и отбирая личные вещи, сообщают СМИ.

Представители российского посольства в срочном порядке прибыли посетить Марию Бутину в новой тюрьме. 17 августа девушку перевозили в другое место заточения, где она будет сидеть в одиночной камере. Перевозили Бутину в ужасных условиях. Российские дипломаты считают, что американские власти специально издеваются над россиянкой. Информацию опубликовали в соцсети Facebook.

Бутина теперь отбывает срок в тюрьме Александрии (штат Вирджиния). В посольстве РФ отметили, что у девушки отобрали книги, обувь, средства гигиены. Также перед переводом девушку наголо раздели. Транспортировали Бутину в наручниках, будто она преступник мирового масштаба. Все 12 часов пути россиянку морили голодом и не давали отдохнуть.

Дипломаты РФ предположили, что американцы специально вышли из совета по правам человека ООН, чтобы совершать подобные злодеяния.