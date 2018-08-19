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| | Украинский репортер высмеял «новинки» военной техники к Дню независимости страны

Украинский репортер высмеял «новинки» военной техники к Дню независимости страны

Сегодня, 09:14

Всего в наличии у киевской армии два танка – Т-84 «Ятаган» и Т-84 «Оплот».

 

Журналист украинского канала «1+1» Александр Дубинский заявил, что из военной техники стране нечего показывать на Дне независимости Украины. Зрелище не на шутку рассмешило корреспондента. Дубинский опубликовал запись в соцсети Facebook.

Журналисту удалось посмотреть снимки с репетиции к Дню независимости. В итоге Александр Дубинский так и не понял, какой военной техникой намерены похвастаться власти Украины. По его сведениям, в армейском арсенале имеется недоработанная САУ «Богдан», танк Т-64, забракованный еще в 1987 году и два танка Т-84 (один «Оплот», другой «Ятаган»).

Журналист не понимает, куда пошли деньги, которые в течение 4 года собирали на военное укрепление. Дубинский предложил показать на параде авто депутата Сергея Пашинского. Чиновник приобрел себе Bentley Bentayga.


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