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| | Путин и Меркель рассказали о роли Украины после запуска «Северного потока-2»

Путин и Меркель рассказали о роли Украины после запуска «Северного потока-2»

Вчера, 23:01

Лидеры Германии и России считают, что после начала работы трубопровода транзит природного газа через украинскую территорию не прекратится.

 Во время недавнего выступления перед публикой Владимир Путин и Ангела Меркель рассказали о роли Украины после запуска «Северного потока-2». Как выяснилось, возможности транзита природного газа через украинскую территорию не будут закрыты после начала работы трубопровода. Дело в том, что в настоящее время в Европе наблюдаются растущие энергетические потребности, а «Северный поток-2» поможет их удовлетворить и усовершенствует газотранспортную систему ЕС, объяснил президент России.

Как отметил Путин, реализация проекта имеет под собой экономические, но не политические причины, а работа «Северного потока-2» не должна нарушить транзит газа через Украину. Меркель согласилась с российским коллегой и также подчеркнула, что работа украинских газопроводов должна продолжаться в прежнем режиме как сейчас, так после окончания возведения «Северного потока-2».


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