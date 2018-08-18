Климкин назвал «позорными» итоги выпускных экзаменов

Свое мнение политик выразил в Facebook. Полученные результаты он считает «тотальной катастрофой».

Глава МИД Украины Павел Климкин охарактеризовал как «позорные» итоги выпускного школьного экзамена по математике. Политик считает важным бить тревогу, так как, по его словам, 48% будущих студентов не решили задачу уровня восьмого класса. Климкин считает, что если ничего не менять в спектре образования в стране, то Украина может остаться «нигде». Разочарован дипломат плохими знаниями школьников не только в математике, но и истории, иностранном языке и географии. Более всего его поразили провалы в сдаче украинского языка. Он считает, что такой поворот должен вызывать у чиновников и населения шок.

Ранее Климкин прокомментировал поездку Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнейсль. У дипломата это вызвало «грустную улыбку».

Никита Готский