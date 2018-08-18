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| | Лукашенко: Белоруссия никогда не станет вассалом чужой страны

Лукашенко: Белоруссия никогда не станет вассалом чужой страны

Сегодня, 22:16

Сегодня президент уволил ряд представителей правительства, объяснив свой указ тем, что политики «пофигистически» относятся к его требованиям.

 

Во время своего выступления Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не будет вассалом другого государства, а также ответил на критику о диктатуре в его стране. Президент считает, что в Белоруссии нет смысла проводить такой режим правления, так как она якобы зажата между западным и восточным демократическими блоками. Помимо этого Лукашенко заметил, что порядок в государстве обязан быть и во время демократических норм.

Рассуждая далее, государственный деятель подчеркнул, что Белоруссия не станет частью РФ, хотя Россия самая близкая странадля него, а их отношения он считает наиболее продвинутыми. Лукашенко не хочет ссоры с Москвой, он не ездит туда будто бы отчитываться, как думают многие, а русские, белорусы и украинцы - «от одного корня».

Ранее глава Белоруссии уволил нескольких министров из Кабмина и назначил новых. Например, экс-посол страны в РФ Игорь Петришенко занял пост вице-премьера.


Никита Готский
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