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| | Песков прокомментировал реакцию Кремля на критику поездки Путина в Австрию

Песков прокомментировал реакцию Кремля на критику поездки Путина в Австрию

Сегодня, 20:36

Пресс-секретарь главы государства прокомментировал высказывания касательно его посещения торжества Карин Кнайсль.

 

По словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин и его администрация не воспринимает критику касательно поездки на свадьбу главы австрийского МИД. Ранее руководитель МИД Украины Павел Климкин написал в соцсети, что новость о поездке лидера Кремля в Австрию вызвала у него грустную улыбку.

Песков заявил, что Путин посетил свадьбу Кнайсль, воспользовавшись приглашением дипломата, когда президент РФ до этого посещал Австрию. На торжестве глава Кремля пробыл около трех часов, во время которых успел побеседовать с другим высокопоставленным гостем праздника канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Ранее Путин выразил соболезнование в связи с кончиной экс-главы ООН Кофи Аннаном. Бывший генсек Организации умер сегодня в 80 лет в кругу семьи.


Никита Готский
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