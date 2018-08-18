Путин прибыл в Берлин для переговоров с Меркель

Встреча двух политиков состоится в замке Мезеберг, в 70 километрах от немецкой столицы. Перед диалогом главы государств сделают заявление для СМИ.

Владимир Путин прилетел в Берлин для переговоров с немецким канцлером Ангелой Меркель. Перед оправкой в Германию, Путин пообщался с коллегой Меркель Себастьяном Курцем. В Берлине обе стороны обсудят обстановку на Украине и Сирии, а также «Северный поток-2». Немцы считают, что диалог Путина и Меркель позитивно повлияет на сближение двух стран и первым шагом к отмене санкций. Меркель прежде заявляла, что Германия хочет иметь положительные отношения с Россией.

Ранее Путин погулял на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которая прошла в Южной Штирии. Путин вручил невесте буке цветов и станцевал с ней, а также подарил картину и другие презентабельные сувениры. На полотне показана сельская жизнь, так как дипломат родом из деревни. Глава РФ произнес торжественную речь, в которой поблагодарил высокопоставленных гостей за гостеприимный прием, после чего сорвал аплодисментов.

Никита Готский