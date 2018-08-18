Глава Каталонии призвал перейти в атаку на Испанию

Хоаким Торра сообщил о готовности правительства перейти к решительным действиям для создания республики.

Во время своего выступления на мероприятии, посвященному годовщине терактов, произошедших в Камбрильсе и Барселоне, нынешний глава Каталонии Хоаким Торра призвал перейти в атаку на Испанию. По словам политика, сторонники создания республики намерены «напасть на несправедливое испанское государстве». Более того, правительство Каталонии хочет добиться освобождения политических деятелей, задержанных испанкой властью за организацию якобы незаконного референдума.

По итогам данного референдума в октябре 2017 года Каталония признала себя независимой. С этим решением не согласился официальный Мадрид, а также объявил про роспуск правительства и начало прямого управления. Автономный статус Каталонии был восставлен в июне 2018 года, но члены местного парламента продолжают поддерживать идею независимости региона.

Сегодня 25 политиков обвиняют в организации референдума, 9 из которых находятся в тюрьме.