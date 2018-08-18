«Дураки!»: Трамп посоветовал зациклившимся на России политикам посмотреть в другом направлении

Американский лидер невысоко оценил уровень интеллекта тех политических деятелей, которые зациклились на «российской угрозе». Сам хозяин Белого дома считает, что опасаться следует не Кремля.

Трамп посоветовал зациклившимся на России политикам посмотреть в другом направлении – в сторону Китая. Об интеллектуальных способностях своих политических оппонентов президент США высказался коротко: «Дураки!». И тут же добавил, что Вашингтон должен проявить достаточно сообразительности и политического такта, чтобы ладить со всеми.

Прежде Дональд Трамп один из немногих представителей американского политикума, которые отрицали «российское вмешательство» в американские выборы. По словам американского лидера, это напоминает «охоту на ведьм». А российский президент Владимир Путин считает, что длящееся уже третий год расследование является попыткой противников Трампа оправдать проигрыш Хиллари Клинтон на выборах президента.

Дарья Светозарова