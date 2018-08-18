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| | Лукашенко уволил членов правительства Белоруссии

Лукашенко уволил членов правительства Белоруссии

Сегодня, 19:05

Прежде глава государства подверг критике политиков за пофигизм к его поручениям. Особенно беспокоит президента обстановка в Оршанском районе.

 

По словам Лукашенко, поменявшего кабмин, в правящей элите страны имелись политические разногласия, сейчас Минск взял определенный курс развития государства и по этому поводу не может быть каких-либо разногласий. С ушедшими чиновниками Лукашенко связывает падение экономики и якобы утрату независимости Белоруссии.

Президент уволил главу правительства Андрея Кобякова, его место занял Сергей Румас из Банка развития. Министры архитектуры и промышленности Анатолий Черный и Виталий Вовк соответственно ушли в отставку, Вовку Лукашенко даже пригрозил тюрьмой, если тот не разберется с развитием Оршанского инструментального завода.

Ранее Лукашенко назвал обвинения в диктатуре "смехотворными". По его словам, в Белоруссии царит настоящая демократия, к тому же страна зажата с запада и востока "демократическим блоками", поэтому какая-либо другая концепция в его стране неуместна.


Никита Готский
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