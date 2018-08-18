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| | Путин потанцевал с главой МИД Австрии на свадьбе

Путин потанцевал с главой МИД Австрии на свадьбе

Сегодня, 18:26

Замуж выходила сама партнерша российского президента по танцу Карин Кнайсль. После участия в необходимых церемониях Владимир Владимирович покинул праздник и отправился в Германию.

 

Всего на свадьбе российский лидер пробыл около часа. В качестве подарка на мероприятии выступил привезенный Путиным хор кубанских казаков, исполнивших для молодоженов песню «Многая лета».

 

Прощался с новобрачными Путин тепло и дружественно и написал для них пожелание на машине. После того, как Владимир Владимирович потанцевал с невестой, он направился в Германию, на встречу с канцлером Ангелой Меркель. Эксперты не возлагают на это визит больших надежд, так как это рабочая поездка. Однако не исключают, что в отдаленной перспективе диалог главы правительства ФРГ и российского президента даст толчок отмене санкций. На визит Путина в Берлин его украинский коллега Петр Порошенко отреагировал предсказуемо - запретил украинским предприятиям выплачивать долги перед российскими компаниями.

Ранее сообщалось, что ради президента РФ глава МИД Австрии и ее супруг Вольфганг Майлингер отложили бракосочетание. Путин не успевал прибыть к назначенному ранее сроку.


Дарья Светозарова
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