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| | Эрдоган переизбран председателем правящей партии Турции

Эрдоган переизбран председателем правящей партии Турции

Сегодня, 18:25

Действующий президент получил более 1380 голосов делегатов шестого съезда фракции. Против него голосов никто не подавал.

 

Очередной съезд Партии справедливости и развития Турции, глава которой Реджеп Эрдоган был снова переизбран ее председателем, прошел в столице страны Анкаре. На протяжении 13 лет партия становилась обладателем большей части мест в парламенте, при этом потеряла фиаско в 2015 году. В ноябре того же года ПСР снова получила большинство голосов. Прежний лидер фракции Бинали Йылдырым ныне занимает должность премьер-министра государства.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара не намерена менять политический курс из-за сложной экономической ситуации в стране. По его словам, оппоненты угрожают Турции давлением на экономику и падением курса лиры, но правительство в его лице готово противостоять этому. До этого США ввели двойные налоги на металл, ввозимый из Турцию, Анкара ответила бойкотом электронной американской продукции.


Никита Готский
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