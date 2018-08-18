Эрдоган переизбран председателем правящей партии Турции

Действующий президент получил более 1380 голосов делегатов шестого съезда фракции. Против него голосов никто не подавал.

Очередной съезд Партии справедливости и развития Турции, глава которой Реджеп Эрдоган был снова переизбран ее председателем, прошел в столице страны Анкаре. На протяжении 13 лет партия становилась обладателем большей части мест в парламенте, при этом потеряла фиаско в 2015 году. В ноябре того же года ПСР снова получила большинство голосов. Прежний лидер фракции Бинали Йылдырым ныне занимает должность премьер-министра государства.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара не намерена менять политический курс из-за сложной экономической ситуации в стране. По его словам, оппоненты угрожают Турции давлением на экономику и падением курса лиры, но правительство в его лице готово противостоять этому. До этого США ввели двойные налоги на металл, ввозимый из Турцию, Анкара ответила бойкотом электронной американской продукции.

Никита Готский